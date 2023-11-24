Маттиаса Норманна трибунально покарали

Трибунал Международной федерации футбола (FIFA) встал на сторону клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» в его споре с полузащитником Маттиасом Норманном. 27-летний норвежец, принадлежащий «Ростову», но на правах аренды выступавший за «Динамо», спешно покинул Россию в августе этого года, заявив, что испугался атак дронов. То есть фактически отказался исполнять обязательства и перед «Ростовом», и перед «Динамо». Трибунал FIFA счел действия Норманна нарушением контракта и предписал ему выплатить «Ростову» компенсацию. Решение по протесту «Динамо» будет принято в начале следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маттиасу Норманну (на переднем плане) предписано выплатить «Ростову» компенсацию за безосновательное расторжение контракта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Маттиасу Норманну (на переднем плане) предписано выплатить «Ростову» компенсацию за безосновательное расторжение контракта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Трибунал FIFA признал действия норвежского полузащитника Маттиаса Норманна нарушающими его обязательства перед клубом РПЛ «Ростов». Ему предписано выплатить компенсацию за досрочное и безосновательное расторжение контракта, сообщается в Telegram-канале российского клуба. Рассмотрение заявления «Ростова» состоялось еще 15 ноября, но его результаты были обнародованы только в среду. О размере компенсации, которую должен выплатить Норманн, не сообщается. Разумно предположить, что в качестве ориентира при определении суммы могла быть принята приблизительная оценка трансферной стоимости Норманна. Согласно подсчетам Transfermakrt, сейчас он стоит около €4 млн. Добавим, что помимо «Ростова» жалобу на действия норвежца подало и московское «Динамо». Как сообщили ТАСС источники в клубе, решение по ней ожидается не ранее начала 2024 года.

Как сообщал генеральный директор «Динамо», за которое норвежец выступал на правах аренды, Павел Пивоваров, причиной такого шага сам футболист назвал атаки дронов на здания, расположенные в квартале «Москва-Сити», где он проживал. Клуб предложил Маттиасу Норманну сменить место жительства, но положительного ответа не получил. Российский футбольный союз после бегства норвежца сразу заявил, что не станет выдавать Норманну трансферный лист. Но это не помешало футболисту подписать контракт с саудовским клубом «Ар-Раед». Ни сроки действия соглашения, ни его условия ни одна из сторон не называла.

Норвежца, имеющего в послужном списке 12 матчей за национальную сборную, «Ростов» купил у английского «Брайтона» еще в 2019 году (стоимость трансфера, по данным Transfermakrt, составила €1,7 млн), когда футболист, по его же словам, уже задумывался о завершении карьеры. За «Ростов» Норманн провел 51 официальный матч, а затем за €2 млн был арендован другим английским клубом «Норвич», выступающим во втором по силе английском дивизионе. Однако в 2022 году, уже после начала специальной военной операции, он вернулся в Россию (за это его официально перестали вызывать в норвежскую сборную) и играл на правах аренды в «Динамо». В московском клубе, по информации «РБ Спорт», Норманну платили €1,7 млн за сезон. Но продлевать арендное соглашение «Динамо» якобы не собиралось. Значит, Норманну предстояло вернуться в «Ростов», где его зарплата снизилась бы до €500 тыс. в год.

РПЛ закрыла трансферное окно с положительным балансом

По всей видимости, именно тут подвернулся вариант с «Ар-Раедом». Напомним, что саудовские клубы в последнее время демонстрируют чудеса щедрости. Летнее трансферное окно саудовская лига закончила с третьим в мире показателем (€873,5 млн) расходов на покупку новых игроков, оттеснив итальянский, испанский и французский чемпионаты. Так что «Ар-Раед», пусть это не самый богатый саудовский клуб (идет на предпоследнем месте в чемпионате), вполне мог предложить Норманну условия, от которых нельзя было отказаться. Но, вероятно, футболист не рассчитывал, что в неизбежном споре с российскими нанимателями он потерпит поражение. Его юристы еще летом планировали строить защиту на том, что события, происходящие в России, являются форс-мажором. У трибунала FIFA такая позиция понимания не нашла. Однако точку в противостоянии Норманна и российских клубов ставить, по всей видимости, будет Спортивный арбитражный суд, куда норвежец наверняка обратится.

Александр Петров