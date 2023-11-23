В Тюменской области назначили главу Бердюжского района

Бердюжский район Тюменской области возглавил Александр Хуснулин. Решение единогласно было принято депутатами районной думы в четверг, 23 ноября. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Депутаты поддержали кандидатуру Хуснулина. Ему предстоит приложить все силы для развития района. У Бердюжского района хорошие перспективы, работают сильные сельскохозяйственные предприятия, реализуются инвестиционные проекты»,— отметил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов.

По словам господина Артюхова, на выборах были представлены два кандидата: заместитель главы Юргинского района Александр Хуснулина и глава администрации Рямовского сельского поселения Елена Ерофеева.

Александру Хуснулину 45 лет, он родился в селе Юргинском. После окончания Тюменской государственной архитектурно-строительной академии он 14 лет работал геодезистом, инженером, прорабом на предприятиях региона. С 2014 года работал в администрации Юргинского района.

Полина Хабарова

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