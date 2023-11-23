Baza: пермский аэропорт эвакуируют из-за возможного обнаружения гранат

В международном аэропорту Пермь обнаружена подозрительная посылка. Как сообщает телеграм-канал Baza, внутри находятся предметы, которые похожи на гранаты. Три потенциально опасных предмета увидели при сканировании посылки с помощью интроскопа. Работников грузового комплекса аэропорта эвакуировали, к зданию направляются взрывотехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТГ «Baza» Фото: ТГ «Baza»

ОБНОВЛЕНО: В аэропорту «Пермь» сообщили, что в ходе осмотра посылки опасных предметов не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме.