Сеть клиник из Краснодара попала в рейтинг крупнейших медкомпаний 2023 года

Сеть краснодарских клиник «Екатерининская» заняла 10 место в рейтинге крупнейших медицинских компаний России в 2023 году. Список опубликовал Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK Клиника «Екатерининская» Фото: VK Клиника «Екатерининская»

По итогам 2022 года выручка организации превысила 7 млрд руб. Годом ранее показатель достигал 7,6 млрд руб. В прошлом году компания приобрела контрольный пакет акций Краснодарской бальнеолечебницы. Сумма сделки составила 1,2 млрд руб. Организация планирует вложить в новый актив еще 1,2 млрд руб.

В сеть клиник «Екатерининская» входят 10 учреждений, одно из которых находится в Сочи. В штате организации числится свыше 700 сотрудников. Клиентская база «Екатерининской» насчитывает более 571,5 тыс. пациентов.

Анастасия Донскова

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