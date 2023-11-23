В Липецке признали банкротом завод малых коммунальных машин

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом местное ООО «Липецкий завод малых коммунальных машин» (ЛЗМКМ) Владимира Зайцева. Конкурсное производство в отношении компании открыто на пять месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Михаил Федотов. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего намечено на 17 апреля 2024 года.

С иском о признании ЛЗМКМ несостоятельным в суд в августе 2021 года обратилась налоговая в лице инспекции федеральной налоговой службы России по Правобережному району Липецка. Процедура наблюдения в отношении общества была введена в апреле 2023-го. Согласно отчету временного управляющего, общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, к октябрю текущего года составила 27,9 млн руб.

По собственным данным, компания выпускала многофункциональные коммунальные и мусороуборочные машины, подметальное оборудование, ледозаливочные, пожарные и сельскохозяйственные машины, вездеходы, буровые и сваевдавливающие машины. По данным Katroteka.ru, ООО «Липецкий завод малых коммунальных машин» зарегистрировано в областном центре в 2008 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство прочих машин специального назначения. Гендиректор и единственный владелец — Владимир Зайцев. В 2022 году компания получила 0,5 млн руб. чистого убытка при выручке в 6,2 млн руб.

Мария Старикова