«Яндекс Погода»: 24 ноября в Черноземье выпадет снег, до +3°

В пятницу, 24 ноября, на всей территории Черноземья ожидается выпадение снега. Это следует из данных «Яндекс Погоды». Среднесуточная температура будет варьироваться в диапазоне от +2° до +3°.

В Белгороде ожидается небольшой снег, а температура поднимется до +3°.В остальных регионах Черноземья выпадут обильные снежные осадки. Температура воздуха в Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях поднимется до +2°, а в Курской области — до +3°.

Мария Старикова