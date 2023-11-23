На погашение налогового инвествычета Ростовская область получит 377 млн рублей

Ростовская область вошла в число субъектов, которые получат дополнительные средства на погашение инвестиционного налогового вычета за 2023 год. Федеральный центр выделит области на эти цели 377 млн руб., сообщает пресс-служба правительства области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что дотации получают регионы, внедряющие региональные инвестиционные стандарты. На Дону внедрены все элементы стандарта – разработаны инвестиционная декларация, свод инвестиционных правил и инвестиционная карта, функционируют агентство инвестиционного развития и инвестиционный комитет.

Ростовская область получит средства на погашение инвестиционного вычета уже во второй раз. Регион входит в число лидеров по объему дотации. Поддержка в виде инвестиционного вычета востребована среди инвесторов региона.

«Данная преференция позволяет высвободить средства для реинвестирования и обеспечить развитие предприятия», – цитирует пресс-служба слова министра экономического развития региона Максима Папушенко.

Всего же средства в рамках данной меры поддержки получат 32 региона, внедрившие инвестиционный стандарт. На данные цели предусмотрено 2,6 млрд руб.

Анастасия Назарова