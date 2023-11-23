Школу №65 в Ижевске снесут из-за аварийного состояния здания

В столице Удмуртии здание школы №65, расположенное на улице Щедрина, планируют снести в первом квартале 2024 года. Проектная документация на снос старого здания разработана, а в ближайшее время определят подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Накануне в здании завершилась инструментальная экспертиза, которую проводила специализированная организация. По ее результатам здание признали аварийным. «Экспертиза показала, что строительные конструкции не выдержат дальнейшей эксплуатации. Безопасность школьников и педагогов для нас в приоритете, поэтому было принято решение признать здание аварийным и закрыть его»,— отметил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

В настоящее время прорабатывается вопрос о сокращении санитарно-защитной зоны и строительстве шумовых экранов, чтобы в дальнейшем минимизировать негативные факторы от близко расположенной железной дороги. Это также позволит построить на участке школу большей проектной мощности.

После этого сформируют земельный участок в соответствии с градостроительным планом, разработают проектно-сметную документацию для строительства нового здания, а также проведут государственную экспертизу и определят источник финансирования.

В настоящее время муниципалитет рассматривает возможность организации образовательного процесса детей, которые обучались в школе №65, на территории учреждения в микрорайоне. Таким образом планирует объединить на одной площадке всех школьников и педагогический коллектив.