Два морских инспектора в Севастополе стали фигурантами дела о подделке экзаменов

В Севастополе бывший начальник центра госинспекции по маломерным судам (ГИМС) и его заместитель стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий со сговором. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Крыму и Севастополю, инспекторы организовали фиктивные результаты зачета кандидату на управление маломерными судами.

Фактически претендент на вождение морского транспорта необходимых экзаменов не сдавал, однако подозреваемые распорядились выставить кандидату соответствующие отметки.

В ходе обыска у одного из подозреваемых обнаружили поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ, офицера вооруженных сил России и удостоверение ветерана боевых действий. В случае признания вины злоумышленников, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать аналогичные должности в течение трех лет.

Анастасия Донскова

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