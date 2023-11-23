Число предпринимателей в Татарстане с начала года выросло на 5,5 тысячи

Количество субъектов МСБ в Татарстане в настоящее время составляет 170,4 тыс., что на 3% больше, чем на начало года. Об этом заявила первый замглавы Минэкономики региона Наталья Кондратова, передает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По ее словам, количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса составляет в настоящее время около 827 тыс. человек. Это более 40% от всех занятых в экономике Татарстана.

Господа Кондратова добавила, что за счет мер поддержки предпринимателей субъекты МСБ получили 60,3 млрд руб., включая 52,8 млрд руб. по федеральным программам.

"Ъ-Казань"