Нововоронежская АЭС: нововоронежский школьник стал призером Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Одиннадцатиклассник МБОУ «Нововоронежская СОШ №1» Евгений Ливенцев вошел в число призеров Всероссийского конкурса «Большая перемена». В качестве награды школьник получит 200 тысяч рублей, которые сможет потратить на образование.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В финал конкурса прошли 1,5 тысячи старшеклассников со всей России. Для участия в нем Евгению пришлось пройти непростой путь. На отборочном этапе необходимо было написать проект по выбранному направлению, подготовить самопрезентацию и подтвердить свое участие в волонтёрских проектах. В полуфинале, прошедшем в Казани, и финале, состоявшемся в Международном детском центре «Артек», ребята разрабатывали и представляли проекты для решения проблемных ситуаций.

На каждом этапе ученика сопровождал наставник - ранее главный специалист отдела образования администрации городского округа город Нововоронеж Марина Пегусова.

«Конкурс «Большая перемена» подарил мне незабываемые впечатления и эмоции. И самое главное - опыт и мотивацию покорять новые вершины. Параллельно не забываю учиться, ведь впереди экзамены и поступление в высшее учебное заведение», - поделился Евгений Ливенцев.

В этом году заявки на участие поступили от 201 ученика 5-11 классов нововоронежских школ, всего из Воронежской области на финальные испытания попали 37 человек.

«Это достижение станет еще одним стимулом повышать качество образования в городе-спутнике Нововоронежской АЭС. Мы как градообразующее предприятие прикладываем все усилия, чтобы создать лучшие условия для раскрытия потенциала наших детей», - прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.

Конкурс «Большая перемена» – один из самых престижных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится при поддержке Минпросвещения и Минобразования России. В этом году конкурс стал проектом «Движения Первых» и прошёл в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!», в нём на разных этапах приняли участие около 3 миллионов человек.