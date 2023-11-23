В Самаре отменена поставка медизделий за 1,3 млн рублей
УФАС признало региональное ГКУ «Самарафармация» виновным в нарушении закона о контрактной системе. На учреждение пожаловалось ООО «ИНЛАБ». Об этом сообщает антимонопольный орган.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Компания-заявитель обратила внимание на нарушение электронного запроса котировок на поставку биохимического анализатора на сухой химии ИВД. Цена контракта составила 1,3 млн руб.
Антимонопольная служба установила, что описание объекта закупки составлено с нарушением. В частности, заказчик в техзадании прописал требование комплекта контрольных серых полосок для контроля оптической системы анализатора, а это ограничивает число участников запроса котировок. В итоге учреждение получило предписание не заключать договор по итогам процедуры.