В Самаре отменена поставка медизделий за 1,3 млн рублей

УФАС признало региональное ГКУ «Самарафармация» виновным в нарушении закона о контрактной системе. На учреждение пожаловалось ООО «ИНЛАБ». Об этом сообщает антимонопольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания-заявитель обратила внимание на нарушение электронного запроса котировок на поставку биохимического анализатора на сухой химии ИВД. Цена контракта составила 1,3 млн руб.

Антимонопольная служба установила, что описание объекта закупки составлено с нарушением. В частности, заказчик в техзадании прописал требование комплекта контрольных серых полосок для контроля оптической системы анализатора, а это ограничивает число участников запроса котировок. В итоге учреждение получило предписание не заключать договор по итогам процедуры.

Георгий Портнов