На Новом Арбате загорелся ресторан Steak it Easy

В Москве на улице Новый Арбат загорелся ресторан Steak it Easy. Проведена эвакуация посетителей и персонала, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео очевидца Фото: Кадр из видео очевидца

По данным агентства, в ресторане произошло возгорание вытяжки. Telegram-канал Baza пишет, что пожар произошел в холле ресторана на первом этаже.

В соцсетях публикуются видео, как от ресторана поднимается густой дым. Telegram-канал Mash без ссылки на источник сообщает, что «сейчас все потушили, никто не пострадал».

Позже в управлении МЧС по Москве РБК подтвердили, что произошло «загорание в вытяжке 22 этажного административного здания», открытое было ликвидировано.

Ресторан Steak it Easy расположен по адресу: Новый Арбат, д. 21, стр. 1. Это заведение входит в одноименную сеть, которой владеет Vasilchuki Restaurant Group совместно с компанией Simple Wine.