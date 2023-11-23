Новый владелец «Комсомольской» может открыть на базе птицефабрики логистическое направление

Новый владелец птицефабрики «Комсомольская» - ГК «Таврос» (Башкортостан) представил краевым властям планы по развитию предприятия, сообщает пресс-служба губернатора.

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Представители ГК «Таврос» заявили о намерении провести модернизацию производственных мощностей. Председатель совета директоров «Тавроса» сообщил, что в компании рассматривает направление «не только производство, но и логистику яйца». «Сейчас мы проведем инвентаризацию и проработаем инвестиционный план развития предприятия», цитирует топ-менеджера пресс-служба губернатора.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что региональные власти заинтересованы в привлечении инвестиций в сектор агропромышленного комплекса края в том числе, развивая систему поддержки мясной и яичной птицеводческой отрасли.

АО «ПТФ «Комсомольская» – это ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае. Продукция выпускается под брендом «Здоровая ферма». За 2023 год предприятие планирует произвести 680 миллионов штук яиц, рост составит по сравнению с 2022 годом порядка 3 %. Выручка птицефабрики по итогам 2022 года — 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 15,8 млн руб.

Это осенью банк «Траст» продал птицефабрику «Комсомольская» столичному ООО «Управление Агроактивами», близкому к ГК «Таврос».