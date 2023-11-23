Осужденному за взятку судье из Адыгеи условный срок заменен на реальный

Волгоградский областной суд ужесточил приговор Павлу Агафонову, бывшему судье Майкопского городского суда Республики Адыгея. Условное наказание за взятку, к которому экс-судью приговорил Красногвардейский суд Адыгеи, заменено на пять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает сайт Волгоградского облсуда.

Павел Агафонов был задержан сотрудниками республиканского УФСБ России в ноябре 2021 года в своем служебном кабинете в Майкопском горсуде при получении 50 тыс. руб. от участника гражданского процесса. За эту сумму господин Агафонов обещал вынести решение в пользу взяткодателя об изъятии транспортного средства из чужого владения.

Красногвардейский суд Адыгеи в ноябре 2022 года признал судью виновным в получении взятки (ч.4 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 1,5 млн руб. Прокуратура обжаловала приговор Павлу Агафонову в апелляционной инстанции (для обеспечения объективности процесса дело было передано в Волгоградский облсуд). По мнению обвинения, у суда не было оснований назначать экс-судье условный срок, так как довод об активном способствовании подсудимым раскрытию преступления не подтвержден материалами процесса. Коллегия по уголовным делам Волгоградского облсуда согласилась с прокуратурой и изменила приговор бывшему судье Агафонову.

Анна Перова, Краснодар