Владимир Крикунов стал главным тренером петербургского хоккейного «Динамо»

Главным тренером петербургского хоккейного клуба «Динамо» назначили Владимира Крикунова, сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ярослав Люзенков, бывший главный тренер, останется в тренерском штабе в качестве помощника. Господин Крикунов будет совмещать две должности — он также является советников гендиректора хоккейного клуба «Динамо Москва».

73-летний Владимир Крикунов начал тренерскую карьеру в минском «Динамо», где он работал с 1985 по 1991 годы. Два сезона был играющим тренером, затем стал помощником тренера, и через год стал главным тренером. За 37 лет карьеры главного тренера работал в словенских клубах «Акрони Есенице» и «Целе», екатеринбургском «Спартаке», «Ак Барсе», «Нефтехимике», «Барсые», «Автомобилисте», московском «Динамо». Возглавлял сборную Казахстана, со сборной России выигрывал бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира. В качестве главного тренера московского «Динамо» в сезоне 2004/2005 получил звание чемпиона России.

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