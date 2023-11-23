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Замглавы ГУ МВД по Самарской области покинул пост

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Олег Федьков закончил службу в органах внутренних дел. Об этом сообщил на рабочем совещании начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Олег Федьков

Олег Федьков замещал руководителя ГУ МВД по Самарской области с 2015 года. Он прослужил в министерстве в общей сложности 42 года, из которых 22 отвечал за борьбу с преступностью.

Он начинал службу в должности милиционера мотовзвода отдела вневедомственной охраны при ОВД Кировского райисполкома Куйбышева. В разное время занимал должности среднего и начальствующего состава отделов милиции.

Также у Олега Федькова была командировка на Северный Кавказ. Он является ветераном боевых действий и награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и ведомственными наградами.

Георгий Портнов

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