«Княгининское молоко» запустило творожное производство за 1,2 млрд рублей
АО «Княгининское молоко» инвестировало 1,2 млрд руб. в создание и запуск производства по выпуску творога. По данным областного правительства, все производственные процессы от приемки сырья до готовой продукции на предприятии полностью автоматизированы.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Новое творожное производство рассчитано на выпуск 14 тонн готовой продукции в сутки. При реализации проекта 800 млн руб. от общего объема инвестиций предприятие привлекло по льготной ставке 4% годовых в рамках федеральной программы. За счет областной субсидии ставка была снижена до 1%.
АО «Княгининское молоко» специализирующееся на производстве молочной продукции. Компания выпускает молоко, кисломолочные напитки, масло, сметану, сливки и творог. Производство расположено в Княгининском муниципальном округе.
По данным нижегородского минсельхоза, в 2023 году региональные предприятия АПК построили и реконструировали 17 животноводческих объектов общей мощностью 5,6 тыс. голов крупного рогатого скота. Объем инвестиций в проекты превысил 1 млрд руб. За январь-октябрь аграрии произвели более 525 тыс. т. молока, что почти на 4% больше соответствующего периода 2022 года.