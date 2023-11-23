«Княгининское молоко» запустило творожное производство за 1,2 млрд рублей

АО «Княгининское молоко» инвестировало 1,2 млрд руб. в создание и запуск производства по выпуску творога. По данным областного правительства, все производственные процессы от приемки сырья до готовой продукции на предприятии полностью автоматизированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новое творожное производство рассчитано на выпуск 14 тонн готовой продукции в сутки. При реализации проекта 800 млн руб. от общего объема инвестиций предприятие привлекло по льготной ставке 4% годовых в рамках федеральной программы. За счет областной субсидии ставка была снижена до 1%.

АО «Княгининское молоко» специализирующееся на производстве молочной продукции. Компания выпускает молоко, кисломолочные напитки, масло, сметану, сливки и творог. Производство расположено в Княгининском муниципальном округе.

По данным нижегородского минсельхоза, в 2023 году региональные предприятия АПК построили и реконструировали 17 животноводческих объектов общей мощностью 5,6 тыс. голов крупного рогатого скота. Объем инвестиций в проекты превысил 1 млрд руб. За январь-октябрь аграрии произвели более 525 тыс. т. молока, что почти на 4% больше соответствующего периода 2022 года.

Андрей Репин