Челябинск занял 44 место в рейтинге российских городов по качеству жизни

Финансовый университет при правительстве РФ подготовил рейтинг городов РФ по уровню качества жизни по итогам второго квартала 2023 года. Челябинск занял лишь 44 место, оказавшись во второй группе городов «с достаточно высоким качеством жизни». Исследование опубликовано на официальном сайте Финуниверситета.

Челябинск получил 66,2 из 100. По данным составителей рейтинга, основные проблемы, снижающие качество жизни в городе, это – экология, уровень жизни, доступность культурных ценностей и качественного образования, конфликтность общественных отношений, а также работа предприятий ЖКХ.

Индекс качества жизни в российских городах рассчитываются по результатам социологического мониторинга, а также на основании открытых статистических данных. Всего анализ проводится по 13 направлениям, среди которых уровень материального благополучия населения, доступность недвижимости, качество медицины, состояние экологической среды, работа учреждений среднего и высшего образования, состояние дорог и ЖКХ, условия ведения бизнеса, распространенность деструктивного поведения и другие.

По итогам второго квартала 2023 года в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни попали Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут и Казань. Еще два уральских города Курган и Магнитогорск заняли в рейтинге 24 и 41 места соответственно.

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