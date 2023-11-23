Башкирия на первом месте в ПФО по доходам санаториев

Башкирия заняла первое место в Приволжском федеральном округе и шестое — в России по доходам санаториев и количеству отдыхающих в них, следует из рейтинга портала бронирования «Санатории-России.рф», составленном за девять месяцев этого года.

Санатории Башкирии с января по сентябрь 2023 года заработали 4,9 млрд. руб. (это на 13% больше, чем за аналогичный период 2022 года), в них отдохнули 182,15 тыс. человек, что соответствует уровню прошлого года.

На первом месте рейтинга по доходам и количеству отдыхающих находится Краснодарский край (41,61 млрд руб. и 1,15 млн человек соответственно).

По стоимости путевок республика находится на 14 месте в России. Средняя стоимость путевки в башкирский санаторий составляла 26,95 тыс. руб. На первом месте по стоимости путевки — Карелия (141,45 тыс. руб.).

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте