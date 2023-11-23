Шойгу наградил медалью гендиректора «ТМЗ»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о награждении медалью гендиректора ПАО «ТМЗ» Виталия Грибанова и слесаря предприятия Сергея Петухова. Об этом сообщили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Грибанов

Фото: Официальный сайт ПАО «ТМЗ» Виталий Грибанов

Фото: Официальный сайт ПАО «ТМЗ»

Медалью «За трудовую доблесть» награждены работники Тутаевского моторного завода за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и продолжительную безупречную работу.

«Приказ о награждении подписал министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. Поздравляем наших коллег и гордимся ими!»,— говорится в сообщении завода.

Уроженец Некрасовского района Ярославской области Виталий Грибанов занимает руководящие должности на ПАО «ТМЗ» с 1998 года. Гендиректором был избран 1 мая 2022 года на 3 года. Господин Грибанов избирался депутатом трех созывов муниципального совета Тутаевского муниципального района. За большой вклад в развитие автомобильной отрасли Виталий Грибанов ранее был награжден почетными грамотами губернатора Ярославской области, министерства промышленности и энергетики РФ.

Алла Чижова