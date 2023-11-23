Стелу высотой 25 метров монтируют в Дзержинске Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области началась установка стелы в честь присвоенного муниципалитету звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает администрация Дзержинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Репортер и время» Фото: «Репортер и время»

Стела своей формой напоминает огромный кристалл, что является отсылкой к химическому профилю города. В основании стелы лежит шестеренка, на которой установят три трехметровых бронзовых фигуры. Эта композиция символизирует тяжелый каждодневный труд на предприятиях в годы Великой Отечественной войны.

Авторы стелы утверждают, что работали с музейными архивами, чтобы воссоздать облик тружеников тыла. Они планируют провести серию общественных обсуждений по каждой фигуре.

На изготовление и установку стелы выделили 54 млн руб.

Власти Дзержинска планируют благоустроить площадь Узловую и прогулочную зону вдоль проспекта Ленинского Комсомола в 2024 году.

Ирина Андреева