Глава Перми может войти в состав президиума «Единой России»

На днях состоялось заседание президиума реготделения «Единой России», которое утвердило дату проведения отчетной конференции. Как и предполагал «Ъ-Прикамье», она состоится 30 ноября, в повестке дня – избрание нового секретаря (делегатам будет предложено избрать губернатора Дмитрия Махонина), ротация политсовета и президиума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Единая Россия» Пермского края Фото: «Единая Россия» Пермского края

Предполагается, что политсовет покинут несколько человек, в частности, приостановившие в партии членство краевой омбудсмен Игорь Сапко и руководитель штабов Молодежно-студенческих отрядов Пермского края Алексей Блюмин. Также будет выведен из состава скончавшийся депутат заксобрания Алексей Житников. Всего ротация политсовета может затронуть до 10% его членов или 6-7 человек.

В президиуме реготделения «Единой России» может появиться двое новых членов. Среди них может оказаться новый мэр Перми Эдуард Соснин. Напомним, в этом году господин Соснин вступил в партию. Таким образом, в президиуме реготделения могут отказаться сразу три градоначальника Перми – один действующий и два бывших (Дмитрий Самойлов и Алексей Демкин).