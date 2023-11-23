Железноводск начнут украшать к Новому году с 1 декабря
Администрация Железноводска начнет украшать город к празднованию Нового года и Рождества с 1 декабря, сообщил в своем Telegram-канале градоначальник Евгений Бакулин.
Фото: Telegram-канал Евгения Бакулина
По словам господина Бакулина, атмосферу праздника будут создавать новогодние ели, которые установят в парке им. Станислава Говорухина, в Аллеи любви, Школьном сквере и рядом с курортным озером «30’Ка».
«В парках и городских пространствах будут установлены световые декоративные конструкции. Для украшения города используется современное оборудование, основанное на светодиодах, позволяющее использовать в десятки раз меньше электроэнергии»,— отметил глава администрации Железноводска.