Больнице Оренбуржья причинен ущерб на 13 млн рублей из-за мошенничества

Вынесен приговор по делу о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Оренбуржье. Преступление было совершено в городской больнице Бугуруслана. Сумма нанесенного учреждению ущерба превысила 13 млн руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 1 января 2016 по 31 октября минувшего года бухгалтер больницы на рабочем месте вносила в реестр на выплату зарплаты и иных выплат сотрудникам завышенные суммы. Разница между начисленной суммой и суммой выплат переводилась на лицевые счета банка, принадлежащие обвиняемой и ее супругу, который не знал о преступлении. В итоге суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

Георгий Портнов