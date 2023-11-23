Жители Удмуртии ежегодного приобретают больше 350 тысяч упаковок антибиотиков

В Удмуртии жители ежегодно приобретают более 350 тыс. упаковок антибиотиков в государственных аптеках. При этом специалисты обеспокоены «самолечением» со стороны пациентов, в результате чего появляется резистентность, то есть устойчивость бактерий к препаратам. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Так, по словам главного внештатного терапевта минздрава Удмуртии Ольги Муравцевой, пациенты самостоятельно назначают себе препараты с антибактериальным действием даже при обычной простуде. Проблема заключается также в том, что жители неправильно подбирают дозировку и не учитывают кратность приема и курс лечения. Так, многие пациенты после улучшения состояния снижают прием лекарства или прекращают терапию, что снижает концентрацию антибиотика в организме в тот период, когда еще не все бактерии погибли. В результате микроорганизмы могут выжить в таких условиях и стать устойчивыми к действию антибактериального препарата.