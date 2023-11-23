Заксобрание Кубани в первом чтении одобрило краевой бюджет на 2024 год

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в ходе первого чтения закона о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов проголосовали за принятие документа, сообщает пресс-служба администрации региона. Краевой бюджет 2024 года будет дефицитным: объем расходов предусмотрен на уровне 519,8 млрд руб., доходная часть бюджета составит 455,7 млрд руб.

На социальную сферу в 2024 году будет направлено 305 млрд руб., что составляет 60% расходных обязательств бюджета. В частности, на строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов Краснодарского края в будущем году выделяется более 165 млрд. руб.

Повышение зарплат работникам бюджетной сферы, учителям, медикам, соцработникам, специалистам сферы культуры будет профинансировано на 12 млрд. руб. Основными источниками доходов в следующем году останутся налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Ко второму чтению в бюджет будут внесены определенные корректировки и дополнения, с учетом предложений фракций законодательного собрания.

Анна Перова, Краснодар