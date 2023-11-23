Nordwind Airlines намерена развивать взаимодействие хабов в Петербурге и Казани

В 2024 году авиакомпания Nordwind Airlines собирается сосредоточиться на развитии уже существующих направлений, а также сделать акцент на взаимодействии между аэропортами Санкт-Петербурга и Казани. Об этом журналистам 23 ноября в ходе брифинга рассказал заместитель генерального директора авиакомпании Антон Маттис.

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«Если мы говорим про маршруты в Сибирь, то это не ежедневные полеты из Санкт-Петербурга. Мы будем развивать их за счет рейсов через Казань»,— отметил господин Маттис.

Всего из Петербурга через Казань, по его словам, можно будет улететь по восьми направлениям: Омск, Томск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Горно-Алтайск, Красноярск, а также Якутск. Последний маршрут откроется в 2024 году. Для него планируется использовать самолеты с широким фюзеляжем.

Nordwind Airlines является базовым перевозчиком аэропорта Пулково с 2021 года. В 2023 году авиакомпания перевезла 1,3 млн пассажиров и совершила более 8 тысяч рейсов. Среди перевозчиков, которые работают в Петербурге, доля пассажиров Nordwind Airlines составляет 6,5%, доля рейсов — 6%.

Анастасия Захарова

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