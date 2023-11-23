Восстановленная лысьвенская фабрика вышла в прибыль

ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика», работающее на площадке обанкротившегося одноименного предприятия, по итогам 2022 года показало чистую прибыль в размере 907 тыс. руб., тогда как в первый год работы (2021) — чистый убыток в 1 млн руб. Выручка ЛЧПФ составила 2,7 млн руб. в 2022 году против 86 тыс. в 2021-м.

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На сайте фабрики на днях появилось сообщение о том, что ООО в связи с расширением производства требуются вязальщицы и наладчики оборудования. «Опыт работы не требуется, всему научим»,— говорится на сайте компании.

Гендиректор и владелец ООО «ЛЧПФ» Олег Сасунов уточнил «Ъ-Прикамье», что сейчас на восстановленной фабрике трудится в одну смену 20 человек и руководство предприятия собирается открыть вторую. Для этого требуются три вязальщицы и один наладчик оборудования. В этом году компания планирует произвести до 500 тыс. пар носков, планы на 2024 год — 1 млн пар. Выручка ООО может достигнуть 4–5 млн руб. В этом году с помощью поддержки корпорации МСП было приобретено в лизинг 12 станков, и сейчас их в наличии 108. В планах — довести число станков до 160 единиц. Это предельное число, больше не позволит площадь купленных помещений, уточнил гендиректор. Он также рассказал, что предприятие в рамках промышленного туризма организовывает экскурсии на площадку ЛЧПФ, за год ее посетило около 1 тыс. экскурсантов.

Напомним, ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» управляло мощностями одноименного предприятия, ранее входившего в пятерку крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. На ней работало до 2 тыс. человек. Выручка в последние годы работы приближалась к 300 млн руб. в год. В июне 2018-го в отношении ООО «ЛЧПФ» было открыто конкурсное производство, началась реализация имущества фабрики.

В конце марта бизнесмен Олег Сасунов на торгах за 7,4 млн руб. приобрел четыре небольших корпуса бывшей фабрики и участки под ними. Из купленных 4 тыс. кв. м площадки он использует примерно половину. Позже предприниматель зарегистрировал новое ООО с таким же названием. Осенью прошлого года компания запустила на базе фабрики производство носков.

Другую часть имущественного комплекса ЛЧПФ (площадью 17 тыс. кв. м) на торгах выкупило пермское ООО «ТД "Урал ПАК"» (производит кабеленесущие системы для электропроводки). Руководство компании сообщало, что «Урал ПАК» планирует использовать помещения бывшей фабрики для расширения собственного производства.