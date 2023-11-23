В Уфе заработала снегоплавильная установка

Сегодня в Уфе начала работу снегоплавильная установка на улице Сагита Агиша, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии. Из-за обильного снегопада туда уже начали свозить снег.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2022 года управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона заключило контракт на строительство снегоплавильной установки с ООО «Компания „Потенциал“» стоимостью 165,5 млн руб.

Согласно контракту, снегоплавильную установку площадью 813 кв. м должны были построить до 31 мая этого года.

Майя Иванова

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