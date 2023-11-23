В Уфе проводят доследственную проверку по факту отравления детей хлором

Следственный отдел по Калининскому району Уфы проводит доследственную проверку по факту отравления парами хлора в коттеджном бассейне в деревне Князево, сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии. Проверка начата по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», 21 ноября трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже комплекса «Светлый» в Князево. После купания в бассейне они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора. Троих детей и их мать госпитализировали.

Прокуратура Калининского района Уфы проводит собственную проверку происшествия.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте