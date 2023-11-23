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Нижегородской минфин планирует открыть кредитные линии на 9 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области планирует привлечь девять кредитных линий с лимитом 1 млрд руб. по каждой из них. Об этом говорится в документах, опубликованных на официальном портале госзакупок.

Срок каждой кредитной лини составит 30 дней. Средства планируется привлекать под процентную ставку не выше 16% годовых. Цена каждого из девяти контрактов составит 13,1 млн руб.

В документах отмечается, что средства необходимы для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств Нижегородской области и пополнения остатков средств на бюджетных счетах в течение финансового года. Заявки на участие в аукционах будут приниматься до 30 ноября, подведение итогов запланировано на 1 декабря.

Как писал «Ъ-Приволжье», также в ноябре нижегородский минфин начал размещение облигационного займа на 9 млрд руб. Региону потребовались дополнительные средства для погашения бюджетных кредитов и части предыдущих займов с 2016 года. По этим обязательствам регион должен рассчитаться в 2023 году. Привлечь на эти цели кредиты коммерческих банков не удалось.

Андрей Репин

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