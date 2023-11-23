Зарубежные СМИ: Как изменится курс Нидерландов после парламентских выборов?

В Нидерландах на выборах в парламент побеждает крайне правая партия Герта Вилдерса. Он обещал остановить поток мигрантов в страну и выйти из ЕС. После подсчета 94% голосов «Партия свободы» (PVV) сенсационно получает наибольшее число мест — 37. Это может позволить ей сформировать правительство и сделать Вилдерса его лидером. Правда, всего в парламенте 150 мест. Поэтому «Партии свободы» еще необходимо создать коалицию с другими политическими силами. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

Победа Вилдерса — это новый вызов для ЕС, отмечает Bloomberg. Причем на сей раз он исходит от одной из стран-основательниц блока — Нидерландов. И это происходит в тот момент, когда глобальный Запад опасается возвращения другого нежелательного политика на мировую арену — Дональда Трампа, который может победить на выборах президента США в 2024 году.

Как и бывший американский лидер, Герт Вилдерс придерживается крайне консервативных взглядов. Например, его называют ультраправым противником ислама из-за обещаний запретить Коран и закрыть мечети, пишет Financial Times. Кроме того, Вилдерс намерен отказаться от международных обязанностей Нидерландов по климату, а также резко ограничить въезд мигрантов в страну. Следующий пункт, затраты по которому, по его словам, преувеличены — это помощь Украине. Вилдерс предлагает вовсе прекратить выделять деньги Киеву.

Но самое серьезное его обещание избирателям — провести в кратчайшие сроки референдум по выходу из ЕС. Нидерланды «серьезно ослаблены из-за продолжающегося цунами запросов на убежище и массовой иммиграции. И жители Нидерландов надеются, что они вернут свою страну», — сказал Вилдерс после экзитпола. Правда, позднее он пояснил, что готов пойти на компромисс ради создания коалиции с другими партиями, но в чем именно, неизвестно.

Газета Le Monde напоминает, что Вилдерс бойкотировал выступление в парламенте Нидерландов президента Украины Владимира Зеленского. И если победа ультраправого кандидата подтвердится, она ознаменует резкий сдвиг вправо для пятой по величине экономики ЕС. На это в Брюсселе будут смотреть с трепетом.

Тем временем журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке называет Вилдерса новым союзником Владимира Путина: «Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".