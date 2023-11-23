Верховный суд отменил приговор по делу о реабилитации нацизма из-за эксперта

Верховный суд отменил приговор блогеру-националисту, лидеру движения «За вынос Ленина» Михаилу Налимову по статье о реабилитации нацизма, поскольку экспертиза по этому уголовному делу была выполнена специалистом, не обладающим достаточной квалификацией. Дело блогера, приговоренного ранее к принудительным работам, теперь будет рассмотрено заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Налимов

Фото: Архив Михаила Налимова Михаил Налимов

Фото: Архив Михаила Налимова

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ признала, что психолого-лингвистическую экспертизу по делу Михаила Налимова проводил эксперт с недостаточной квалификацией. «Документы, свидетельствующие о повышении квалификации или профессиональной переподготовке, дающие право эксперту М., на ведение профессиональной деятельности по специальности судебная психологическая экспертиза, в том числе и на проведение психологического исследования информационных материалов, отсутствуют»,— говорится в кассационном определении (.pdf) ВС.

В связи с выявленными инстанцией нарушениями дело отправлено на повторное рассмотрение во Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Как отмечает ТАСС, в марте 2021 года Мосгорсуд признал экс-участника «Русских маршей» Михаила Налимова виновным в реабилитации нацизма. Поводом для вынесения приговора стала размещенная националистом в соцсетях картинки, «символизирующие победу в Великой Отечественной войне, поверх каждой из которых были наложены изображения пентаграммы». Ему в качестве наказания назначили три года принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Также блогера лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, сроком на пять лет.

Александр Кислов