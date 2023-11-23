Раскрыт секрет красного вина

Каждые выходные в миллионах домов слышатся хлопки: это откупориваются бутылки с красным вином. У него множество ценителей, а есть и просто пьяницы, которым все равно, что пить. Но есть категория людей, которые дорого платят даже за глоток красного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vinicius amnx amano / unsplash.com Фото: vinicius amnx amano / unsplash.com

У этих невезучих красное вино в минимальном количестве вызывает головную боль, которая длится от получаса до трех часов. Другие алкогольные напитки никак на них не влияют. Загадка? Да, но, вероятно, уже разгаданная. Виновником боли, по всей видимости, становится кверцетин, флавоноид, содержащийся не только в красном вине, но еще и в некоторых фруктах и овощах.

Кверцетин обычно хвалят диетологи и просто любители здорового образа жизни: это мощный антиоксидант. Но, как выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе, сочетание кверцетина и алкоголя в некоторых человеческих организмах создает проблемы.

«Когда кверцетин попадает в кровоток, организм преобразует его в другую форму. Она называется глюкуронид кверцетина,— объясняет Эндрю Уотерхаус, ведущий автор исследования, специалист в области химии вина, почетный профессор кафедры виноградарства и энологии Калифорнийского университета в Дейвисе.— А в этой форме он может блокировать метаболизм алкоголя».

Тогда алкоголь распадается не до углекислого газа и воды, а только до уксусного альдегида, а это то самое химическое вещество, из-за которого перепившие люди так сильно страдают по утрам. Высокое содержание ацетальдегида может вызвать покраснение лица, головную боль и тошноту.

По сути, кверцетин оказывает действие, подобное антабусу (дисульфираму) — препарату, который прописывают алкоголикам для предотвращения употребления алкоголя, констатирует Уотерхаус.

Антабус также вызывает накопление ацетальдегида в организме, блокируя действие фермента, который обычно расщепляет его.

«Мы предполагаем, что, когда восприимчивые люди потребляют вино даже с небольшим количеством кверцетина, у них развиваются головные боли, особенно если у них уже есть мигрень или другое первичное заболевание, связанное с головной болью,— рассказывает соавтор исследования Моррис Левин, директор Центра головной боли при Университете Калифорния, Сан-Франциско.— Мы думаем, что наконец-то находимся на правильном пути к объяснению этой тысячелетней тайны».

По словам Уотерхауса, уровень кверцетина в красном вине может сильно различаться в зависимости от количества солнечного света, которому подвергается виноград перед сбором урожая.

«Кверцетин вырабатывается виноградом в ответ на солнечный свет,— объясняет Уотерхаус.— Если вы выращиваете виноград с открытыми гроздьями, как это делают в калифорнийской долине Напа для каберне, вы получаете гораздо более высокий уровень кверцетина. В некоторых случаях он может быть в четыре-пять раз выше, чем у обычного винограда».

Однако у исследователей пока нет ответа на вопрос, почему далеко не все люди испытывают головные боли в ответ на употребление красного вина.

Использованы материалы статьи.

Ольга Грибова