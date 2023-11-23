Мэрия Миасса восстанавливает оскверненную могилу погибшего на СВО врача

Администрация Миасса восстанавливает место захоронения врача-реаниматолога Олега Марченко, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил в telegram-канале глава городского округа Егор Ковальчук.

«На днях совершен акт вопиющего вандализма — неустановленные лица подожгли венки на могиле бойца, погибшего на СВО. Олег Марченко работал заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии, врачом-реаниматологом, спасал жизни. Защищая Отечество, он погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО»,— отметил мэр Миасса.

Его Ковальчук назвал такие действия в отношении мест захоронения категорически недопустимыми и сообщил, что на могиле уже установлен новый крест, а в ближайшее время установят российские флаги. «Решаем вопрос оснащения кладбищ видеонаблюдением, чтобы не допустить подобных ситуаций. Нельзя исключать и провокаций со стороны противника, вовлечения наших сограждан в антиобщественные деяния».

По факту осквернения могилы участника СВО полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Позже в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что дело передано в производство территориального следственного отдела СКР.