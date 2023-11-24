Ваня Дмитриенко в «Космонавте», матч «Зенит» — «Сочи» на «Газпром Арене» и шоу «Opera vs Rock»
Куда сходить в Петербурге в ближайшую неделю
Конец ноября 2023 года будет в Санкт-Петербурге насыщенным мероприятиями. Зрителей и гостей города ожидают спортивные соревнования, концерты классической и современной музыки, а также аудиовизуальные эксперименты. «Ъ-СПб» в традиционной пятничной афише предлагает ознакомиться с культурной программой и приятно провести эти выходные и следующую неделю.
Картина Андрея Попова на выставке «Повороты»
Фото: Андрей Попов
В музее «Эрарта» 17 ноября открылась выставка «Повороты», на которой представлены картины Андрея Попова. Эти работы покажутся знакомыми посетителям, так как карикатуры автора можно встретить в интернете, где они публикуются анонимно. Господин Попов разработал оригинальный жанр рисованной притчи. Работы включают гротеск и забавную нелепость. Некоторые из них могут быть ироничными, другие отражают драму и трагедию. Выставка пройдет в «Эрарте» до 21 января 2024 года.
Концерт «Орган. TOP 10. Величайшие сочинения»
Фото: Amadeus Concerts
На концерте «Орган. Top-10. Величайшие сочинения» 24 ноября в Петрикирхе исполнят знаковые произведения всех времен. Организатор мероприятия в лице Amadeus Concerts представит петербуржцам необычный музыкальный формат. То, что прозвучит на мероприятии, уникально по красоте, гармонии, виртуозности исполнения и величественности звучания. Музыку для концерта отбирали не только на основе ее популярности. Организаторы уверены, что в этот вечер и любителям, и ценителям органной музыки будет интересно услышать лучшие композиции.
Концерт «Интерстеллар»
Фото: Планетарий №1
В Планетарии № 1 на набережной Обводного канала 24 и 25 ноября пройдет концерт «Интерстеллар». Петербургские артисты сыграют музыку из культовой картины, которую написал композитор Ханс Циммер. Автор известен своими работами ко многим блокбастерам. Гостям обещают настоящее погружение в атмосферу бескрайних пространств и звездных миров. В Планетарии под огромным куполом прозвучат орган, струнный оркестр и клавишные.
Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В рамках большого тура 25 ноября группа «Моя Мишель» выйдет на сцену МТС Live Холла. Музыкальный коллектив обрел популярность за счет интересного звучания музыки и уникального голоса солистки Татьяны Ткачук. Концерт в Петербурге пройдет в поддержку нового альбома «Из цветов и темноты», в который вошли 11 песен, написанных в основном с 2020 по 2022 годы. Сборник включает и композиции, которые активно звучали на радиостанциях России, среди них «Пташка» feat. Dose и «Курточка» feat. ЛСП.
Насладиться грандиозным симфоническим шоу саундтреков в исполнении большого симфонического оркестра 26 ноября позволит мероприятие «Cinema Medley 2: Оппенгеймер». Для зрителей прозвучат саундтреки одного из самых кассовых и обсуждаемых фильмов 2023 года. За музыкальное сопровождение будут отвечать симфонический оркестр Imperial Orchestra, самый современный цифровой орган и новый смешанный хор Imperial Chorus. Зрителей ожидает масштабная, эпичная и чувственная программа, которая подарит невероятные эмоции.
Певец Игорь Корнелюк
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Окунуться в ностальгию 26 ноября предлагают на концерте «Легенды Ретро FM 2023» в «Ледовом дворце». Свои хиты исполнят зарубежные и российские артисты. Организаторы подготовили грандиозное супершоу звезд 70-х, 80-х и 90-х годов. На сцену выйдут солисты и коллективы Pupo, Arabesque, Игорь Корнелюк, Joy, Fancy, Марина Хлебникова, Gazebo, Lian Ross, Таня Буланова, Александр Айвазов, «Русский размер» и другие исполнители.
На следующей неделе хоккейный клуб СКА проведет несколько матчей в «Ледовом дворце». Петербургская команда 25 ноября выйдет на лед с «Торпедо», 28 ноября сразится с московским «Динамо», а 1 декабря состоится матч с «Витязем» из Московской области. В список спортивных мероприятий в Петербурге также попал матч «Зенит» — «Сочи» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Футболисты выйдут на поле «Газпром Арены» в субботу, 25 ноября.
Спектакль «Жестокий роман»
Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Программу культурных событий в Петербурге дополняет спектакль «Жестокий роман» в театре «Балтийский дом». Зрителям 27 ноября покажут историю по мотивам драмы А. Н. Островского «Бесприданница». Режиссер постановки — Сусанна Цирюк, за сценографию отвечает Алексей Тарасов, Елена Вершинина — художник по костюмам.
«Роковой любовный треугольник становится настоящей ловушкой для главной героини. В действии сплетены воедино прошлое и настоящее, что подчеркивает актуальность темы жестокого выбора между материальным благополучием и счастливой любовью»,— говорится в описании к спектаклю.
На сцену выйдут Ирина Муртазаева, Елена Сохацкая, Константин Анисимов, Олег Коробкин, Егор Лесников, Роман Дряблов, Сергей Ионкин, Александр Передков, Иван Капорин.
Спектакль современного танца «Последнее чаепитие»
Фото: Пресс-служба Александринского театра
Лауреата национальной театральной премии «Золотая Маска»-2021 — лучший спектакль современного танца «Последнее чаепитие» покажут в Александринском театре 28 ноября. Создатели оценивают историю как современное путешествие через образы Чехова, путь исследования человека через эти образы. На их основе предпринимают попытку переосмыслить и прошлое, и настоящее.
Декорацией и хореографией занималась Ксения Михеева, ей же принадлежит и идея спектакля. Даниил Посаженников готовил музыку к постановке, а Александр Перцев, Кристина Бондарик, Анастасия Лобанова занимались костюмами. Роли исполнят Ксения Михеева, Сергей Липовский, Никита Маркелов, Ярослав Дидин, Станислав Пономарев.
Певец Ваня Дмитриенко
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Ваня Дмитриенко 28 ноября даст концерт в «Космонавте» в рамках первого большого тура «На одной орбите». Молодой артист вживую исполнит свои композиции, в том числе и ставшие хитами «Венера — Юпитер», «Лего», «Пицца» и другие. У зрителей будет возможность спеть со своим кумиром на одной сцене, для этого с помощью специальной страницы необходимо отправить ролик с исполнением одной из песен Вани Дмитриенко. В свои 18 лет он уже добился успехов в музыкальной карьере: его песни играют на радио, а его самого награждают на ведущих музыкальных премиях России.
Жителям и гостям Петербурга один из вечеров предлагают провести на стендапе. В Stage StandUp Club 29 ноября выступят комики, чтобы проверить новые блоки своих материалов. В центре города свои шутки зрителям предложат опытные авторы — правда, список не анонсируется. Ведущим вечера будет комик Влад Васильев.
Владимир Пресняков 29 ноября в БКЗ «Октябрьский» порадует поклонников своим творчеством. Исполнитель таких хитов, как «Замок из дождя», «Аэропорты», «Странник», «Только где ты», представит свою лучшую программу.
Профессиональное шоу с качественным звуком и опытной командой музыкантов не даст заскучать ни одному гостю мероприятия. Господин Пресняков входит в число артистов, которые владеют языком музыки, рассказывая романтичные, нежные, печальные, радостные и такие мужские истории.
Мультимедийное шоу «OPERA vs ROCK»
Фото: crossover-группа БИС-КВИТ
Премьера мультимедийного шоу «OPERA vs ROCK» crossover-группы «БИС-КВИТ» состоится 29 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Мероприятие пройдет при участии ведущих солистов Мариинского театра, звезд мировой оперы и эстрады, а также Большого детского хора.
«Бессмертные шедевры классики и всеми любимые рок-хиты сойдутся в музыкальном поединке на одной сцене в невероятной атмосфере лучшего концертного зала Европы с применением современных аудиовизуальных технологий»,— обещают организаторы.
Музыканты сыграют по-новому легендарные композиции рок-групп, перфоманс пройдет в невероятных современных аранжировках с применением инновационных аудиовизуальных технологий и инсталляций. На сцене выступят солисты Мариинского театра и звезд мировой оперы: Ольга Пудова, Дмитрий Григорьев, Эвелина Агабалаева, Борис Степанов, Юрий Власов, Цветана Омельчук.
По одноименной повести Эрнеста Хемингуэя в «Балтийском доме» поставили спектакль «Старик и море», его покажут 30 ноября в рамках проекта «Экспериментальная сцена. Плюс». Зрители увидят не пересказ событий, а переосмысление этой истории. Ринат Кияков выступил в качестве автора инсценировки и режиссера спектакля. Анастасия Копылова подготовила сценографию, костюмы и видеоарт. За танцы отвечает Резеда Гаянова, за музыкальное наполнение — Динара Антонова. Александр Кабанов сыграет главную роль в постановке.
В Мариинском дворце, где по средам заседает Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в фойе Малого зала открылась выставка «Царские куклы». Ее инициатором стал депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранения Александр Ржаненков. Весной он познакомился со Светланой Пчельниковой и предложил разместить коллекцию в Мариинском дворце. Рассмотреть игрушки можно будет до 30 ноября.
Музыкальное шоу «Star Wars» 30 ноября и 1 декабря покажут в Планетарии № 1. В Петербурге на органе прозвучит легендарная музыка из киносаги «Звездные войны». Зрителям обещают сыграть мелодии, ставшие гимном нескольких поколений, и представить масштабный видеоконтент на самом большом проекционном куполе в мире. В рамках мероприятия выйдут тематические персонажи, атмосферу будет дополнять закадровый голос и другие сюрпризы.