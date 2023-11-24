Ваня Дмитриенко в «Космонавте», матч «Зенит» — «Сочи» на «Газпром Арене» и шоу «Opera vs Rock»

Конец ноября 2023 года будет в Санкт-Петербурге насыщенным мероприятиями. Зрителей и гостей города ожидают спортивные соревнования, концерты классической и современной музыки, а также аудиовизуальные эксперименты. «Ъ-СПб» в традиционной пятничной афише предлагает ознакомиться с культурной программой и приятно провести эти выходные и следующую неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Андрея Попова на выставке «Повороты»

Фото: Андрей Попов Картина Андрея Попова на выставке «Повороты»

Фото: Андрей Попов

В музее «Эрарта» 17 ноября открылась выставка «Повороты», на которой представлены картины Андрея Попова. Эти работы покажутся знакомыми посетителям, так как карикатуры автора можно встретить в интернете, где они публикуются анонимно. Господин Попов разработал оригинальный жанр рисованной притчи. Работы включают гротеск и забавную нелепость. Некоторые из них могут быть ироничными, другие отражают драму и трагедию. Выставка пройдет в «Эрарте» до 21 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Орган. TOP 10. Величайшие сочинения»

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Орган. TOP 10. Величайшие сочинения»

Фото: Amadeus Concerts

На концерте «Орган. Top-10. Величайшие сочинения» 24 ноября в Петрикирхе исполнят знаковые произведения всех времен. Организатор мероприятия в лице Amadeus Concerts представит петербуржцам необычный музыкальный формат. То, что прозвучит на мероприятии, уникально по красоте, гармонии, виртуозности исполнения и величественности звучания. Музыку для концерта отбирали не только на основе ее популярности. Организаторы уверены, что в этот вечер и любителям, и ценителям органной музыки будет интересно услышать лучшие композиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Интерстеллар»

Фото: Планетарий №1 Концерт «Интерстеллар»

Фото: Планетарий №1

В Планетарии № 1 на набережной Обводного канала 24 и 25 ноября пройдет концерт «Интерстеллар». Петербургские артисты сыграют музыку из культовой картины, которую написал композитор Ханс Циммер. Автор известен своими работами ко многим блокбастерам. Гостям обещают настоящее погружение в атмосферу бескрайних пространств и звездных миров. В Планетарии под огромным куполом прозвучат орган, струнный оркестр и клавишные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В рамках большого тура 25 ноября группа «Моя Мишель» выйдет на сцену МТС Live Холла. Музыкальный коллектив обрел популярность за счет интересного звучания музыки и уникального голоса солистки Татьяны Ткачук. Концерт в Петербурге пройдет в поддержку нового альбома «Из цветов и темноты», в который вошли 11 песен, написанных в основном с 2020 по 2022 годы. Сборник включает и композиции, которые активно звучали на радиостанциях России, среди них «Пташка» feat. Dose и «Курточка» feat. ЛСП.

Насладиться грандиозным симфоническим шоу саундтреков в исполнении большого симфонического оркестра 26 ноября позволит мероприятие «Cinema Medley 2: Оппенгеймер». Для зрителей прозвучат саундтреки одного из самых кассовых и обсуждаемых фильмов 2023 года. За музыкальное сопровождение будут отвечать симфонический оркестр Imperial Orchestra, самый современный цифровой орган и новый смешанный хор Imperial Chorus. Зрителей ожидает масштабная, эпичная и чувственная программа, которая подарит невероятные эмоции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Игорь Корнелюк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Певец Игорь Корнелюк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Окунуться в ностальгию 26 ноября предлагают на концерте «Легенды Ретро FM 2023» в «Ледовом дворце». Свои хиты исполнят зарубежные и российские артисты. Организаторы подготовили грандиозное супершоу звезд 70-х, 80-х и 90-х годов. На сцену выйдут солисты и коллективы Pupo, Arabesque, Игорь Корнелюк, Joy, Fancy, Марина Хлебникова, Gazebo, Lian Ross, Таня Буланова, Александр Айвазов, «Русский размер» и другие исполнители.

На следующей неделе хоккейный клуб СКА проведет несколько матчей в «Ледовом дворце». Петербургская команда 25 ноября выйдет на лед с «Торпедо», 28 ноября сразится с московским «Динамо», а 1 декабря состоится матч с «Витязем» из Московской области. В список спортивных мероприятий в Петербурге также попал матч «Зенит» — «Сочи» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Футболисты выйдут на поле «Газпром Арены» в субботу, 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Жестокий роман»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом» Спектакль «Жестокий роман»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Программу культурных событий в Петербурге дополняет спектакль «Жестокий роман» в театре «Балтийский дом». Зрителям 27 ноября покажут историю по мотивам драмы А. Н. Островского «Бесприданница». Режиссер постановки — Сусанна Цирюк, за сценографию отвечает Алексей Тарасов, Елена Вершинина — художник по костюмам.

«Роковой любовный треугольник становится настоящей ловушкой для главной героини. В действии сплетены воедино прошлое и настоящее, что подчеркивает актуальность темы жестокого выбора между материальным благополучием и счастливой любовью»,— говорится в описании к спектаклю.

На сцену выйдут Ирина Муртазаева, Елена Сохацкая, Константин Анисимов, Олег Коробкин, Егор Лесников, Роман Дряблов, Сергей Ионкин, Александр Передков, Иван Капорин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль современного танца «Последнее чаепитие»

Фото: Пресс-служба Александринского театра Спектакль современного танца «Последнее чаепитие»

Фото: Пресс-служба Александринского театра

Лауреата национальной театральной премии «Золотая Маска»-2021 — лучший спектакль современного танца «Последнее чаепитие» покажут в Александринском театре 28 ноября. Создатели оценивают историю как современное путешествие через образы Чехова, путь исследования человека через эти образы. На их основе предпринимают попытку переосмыслить и прошлое, и настоящее.

Декорацией и хореографией занималась Ксения Михеева, ей же принадлежит и идея спектакля. Даниил Посаженников готовил музыку к постановке, а Александр Перцев, Кристина Бондарик, Анастасия Лобанова занимались костюмами. Роли исполнят Ксения Михеева, Сергей Липовский, Никита Маркелов, Ярослав Дидин, Станислав Пономарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Ваня Дмитриенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певец Ваня Дмитриенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ваня Дмитриенко 28 ноября даст концерт в «Космонавте» в рамках первого большого тура «На одной орбите». Молодой артист вживую исполнит свои композиции, в том числе и ставшие хитами «Венера — Юпитер», «Лего», «Пицца» и другие. У зрителей будет возможность спеть со своим кумиром на одной сцене, для этого с помощью специальной страницы необходимо отправить ролик с исполнением одной из песен Вани Дмитриенко. В свои 18 лет он уже добился успехов в музыкальной карьере: его песни играют на радио, а его самого награждают на ведущих музыкальных премиях России.

Жителям и гостям Петербурга один из вечеров предлагают провести на стендапе. В Stage StandUp Club 29 ноября выступят комики, чтобы проверить новые блоки своих материалов. В центре города свои шутки зрителям предложат опытные авторы — правда, список не анонсируется. Ведущим вечера будет комик Влад Васильев.

Владимир Пресняков 29 ноября в БКЗ «Октябрьский» порадует поклонников своим творчеством. Исполнитель таких хитов, как «Замок из дождя», «Аэропорты», «Странник», «Только где ты», представит свою лучшую программу.

Профессиональное шоу с качественным звуком и опытной командой музыкантов не даст заскучать ни одному гостю мероприятия. Господин Пресняков входит в число артистов, которые владеют языком музыки, рассказывая романтичные, нежные, печальные, радостные и такие мужские истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультимедийное шоу «OPERA vs ROCK»

Фото: crossover-группа БИС-КВИТ Мультимедийное шоу «OPERA vs ROCK»

Фото: crossover-группа БИС-КВИТ

Премьера мультимедийного шоу «OPERA vs ROCK» crossover-группы «БИС-КВИТ» состоится 29 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Мероприятие пройдет при участии ведущих солистов Мариинского театра, звезд мировой оперы и эстрады, а также Большого детского хора.

«Бессмертные шедевры классики и всеми любимые рок-хиты сойдутся в музыкальном поединке на одной сцене в невероятной атмосфере лучшего концертного зала Европы с применением современных аудиовизуальных технологий»,— обещают организаторы.

Музыканты сыграют по-новому легендарные композиции рок-групп, перфоманс пройдет в невероятных современных аранжировках с применением инновационных аудиовизуальных технологий и инсталляций. На сцене выступят солисты Мариинского театра и звезд мировой оперы: Ольга Пудова, Дмитрий Григорьев, Эвелина Агабалаева, Борис Степанов, Юрий Власов, Цветана Омельчук.

По одноименной повести Эрнеста Хемингуэя в «Балтийском доме» поставили спектакль «Старик и море», его покажут 30 ноября в рамках проекта «Экспериментальная сцена. Плюс». Зрители увидят не пересказ событий, а переосмысление этой истории. Ринат Кияков выступил в качестве автора инсценировки и режиссера спектакля. Анастасия Копылова подготовила сценографию, костюмы и видеоарт. За танцы отвечает Резеда Гаянова, за музыкальное наполнение — Динара Антонова. Александр Кабанов сыграет главную роль в постановке.

В Мариинском дворце, где по средам заседает Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в фойе Малого зала открылась выставка «Царские куклы». Ее инициатором стал депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранения Александр Ржаненков. Весной он познакомился со Светланой Пчельниковой и предложил разместить коллекцию в Мариинском дворце. Рассмотреть игрушки можно будет до 30 ноября.

Музыкальное шоу «Star Wars» 30 ноября и 1 декабря покажут в Планетарии № 1. В Петербурге на органе прозвучит легендарная музыка из киносаги «Звездные войны». Зрителям обещают сыграть мелодии, ставшие гимном нескольких поколений, и представить масштабный видеоконтент на самом большом проекционном куполе в мире. В рамках мероприятия выйдут тематические персонажи, атмосферу будет дополнять закадровый голос и другие сюрпризы.

Татьяна Титаева