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На железнодорожном вокзале Сочи открыли зал для маломобильных пассажиров

Новый зал ожидания, оборудованный для маломобильных пассажиров, открылся на железнодорожном вокзале Сочи, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В помещении предусмотрены специальные посадочные места для пассажиров с проблемами опорно-двигательного аппарата, для людей на колясках, а также для слабовидящих посетителей. В зале есть кнопки вызова персонала, табло с расписанием поездов, детский уголок.

«В 2023 году подобные зоны ожидания были открыты на вокзалах Новороссийск, Ростов-Главный и Краснодар-1. А 24 ноября еще один зал ожидания для маломобильных пассажиров откроется на железнодорожном вокзале Адлер»,— сообщает пресс-служба СКЖД.

Отмечается, что пассажиры с ограниченными возможностями могут воспользоваться услугами Центра содействия мобильности ОАО «РЖД». Специалисты центра помогут при посадке и высадке из вагонов, при оформлении документов. С начала текущего года услугами центра воспользовались более 8 тыс. маломобильных пассажиров в Сочи и Адлере.

Анастасия Назарова

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