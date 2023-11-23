К саммиту стран БРИКС в Казани обновят фасады домов за 398 млн рублей
Обновление фасадов и крыш многоквартирных домов и ремонт 14 участков инженерных сетей в Казани обойдется в 398 млн руб. Об этом заявил замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин, передает пресс-служба мэрии.
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Всего планируется обновить фасады и крыши 39 домов и отремонтировать 14 участков сетей. Все проектные решения будут согласованы с управлением архитектуры города.
Помимо того, в Казани в следующем году планируют обновить четыре здания в рамках программы капремонта домов. Также во время подготовки к саммиту в городе будут обновлены два объекта культурного наследия — дом №58 по ул. Пушкина и дом №5 по ул. Театральной.