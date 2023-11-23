В Энгельсе подростка проверяют на оскорбление Вечного огня

Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту публикации видеозаписи, на которой запечатлено, как несовершеннолетний «совершает противоправные действия» на мемориале в Энгельсе, сообщила пресс-служба ведомства.

Видео следователи нашли в интернете. На растиражированной СМИ записи запечатлено, как подросток, предположительно, оскверняет мемориал «Героям фронта и тыла 1941-1945» на Набережной Рудченко.

Проверку ведут энгельсские следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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