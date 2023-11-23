Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти электромонтера в Самаре

Доклад по уголовному делу о смерти мужчины на предприятии в Самарской области будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александру Воеводину дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для поручения стал звонок на единую многоканальную телефонную линию ведомства. Звонивший не согласился с ходом установления обстоятельств смерти электромонтера ООО «РН Ремонт НПО» в марте минувшего года. Тело мужчины было обнаружено в диспетчерской предприятия.

Звонивший в информцентр ведомства сообщил, что причиной смерти электромонтера стала электротравма. Ранее в связи с происшествием СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Георгий Портнов