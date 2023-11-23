На Кубани обсудили тренды и проблемы отрасли садоводства

Издательский дом «Коммерсант — Кубань-Черноморье» совместно с союзом «Садоводы Кубани» при поддержке министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в рамках Международной выставки «ЮГАГРО-2023» провел конференцию «Состояние и перспективы развития садоводства Юга России».

Фото: Армине Геворгян

Мероприятие включало в себя три тематические секции, в каждой из которых эксперты и представители отрасли обсуждали актуальные вопросы и обменивались опытом.

В первой секции участники и гости конференции рассматривали актуальные тренды в садоводстве и питомниководстве на юге России. Замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев рассказал о господдержке кубанских садоводов, использующих отечественный посадочный материал. Гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков рассмотрел текущее состояние и перспективы отрасли в регионе. Исполнительный директор союза «Садоводы Дагестана» Александра Кутина рассказала о развитии садоводства в республике Дагестан. Большое значение аграрного образования в развитии садоводства в своем выступлении отметил декан факультета плодоовощеводства и виноградарства КубГАУ Михаил Осипов.

Во второй тематической секции эксперты обсудили проблемы защиты, хранения, переработки и реализации плодовой продукции. Гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов рассказал о последствиях импортозависимости в садоводстве. Председатель союза «Садоводы Крыма» Михаил Лановой обратил внимание на сложности с хранением и реализацией готовой продукции, а гендиректор «Ягодного союз России» Ирина Козий поделилась своим видением ситуации с реализацией плодов в рознице в октябре текущего года. О затратах и сложностях при строительстве фруктохранилищ и логистических комплексов для хранения плодово-ягодной продукции рассказала исполнительный директор Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Юлия Самсонова, а подробностями современных технологий хранения плодовой продукции как преимущества для садоводов поделился директор филиала компании Fruit Control в России Даниэле Кавалли. Завершил вторую секцию главный технолог компании «Фреш-Форма» Юрий Митник — обзором основных трендов на мировом рынке фруктов.

Фото: Армине Геворгян

Третья, заключительная часть конференции была посвящена сельхозтехнике, лизингу и новым технологиям в садоводстве. Региональный директор консалтинговой технологической компании «Аксеникс» Виктория Супрунова рассказала о цифровых технологиях в сфере АПК. Замдиректора Краснодарского представительства лизинговой компании CARCADE Игорь Потапов отметил эффективность лизинга как инструмента финансирования покупки сельхозтехники. О применении орошения в садоводстве рассказал руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами компании «Ирриком Агро» Артем Коротаев.

«Садоводство — одна из приоритетных отраслей АПК на юге страны. Но в ее развитии есть и определенные сложности. Эту отрасль мы сегодня рассмотрели с разных сторон»,— отметили организаторы мероприятия.

В ближайшие дни по итогам мероприятия будет опубликован подробный отчет.

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