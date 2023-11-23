Россияне все меньше готовы терпеть лишения и неудобства ради карьеры

Мало кто из представителей поколений Y (1981–1996 годов рождения) и Z (1997–2014 годов рождения) согласны терпеть лишения ради карьерных свершений, показал опрос исследовательского центра Superjob.ru. Среди россиян в возрасте 18—26 лет (поколение Z) больше всего респондентов согласны отказаться от развлечений, ограничить общение с друзьями и работать на неквалифицированных должностях (по 28%), каждый четвертый готов подождать с созданием семьи и рождением детей. Каждый пятый респондент в возрасте 27–42 лет (поколение Y) готов к релокации и ограничению общения с друзьями, каждый шестой согласен отказаться от отдыха и развлечений, каждый седьмой — работать с ненормированным графиком. При этом четверть представителей этой возрастной группе вообще не хотят идти ни на какие жертвы. За два последних года доля респондентов, не готовых к лишениям ради карьеры выросла в обеих группах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Следует добавить, что помимо представителей поколений Y и Z эксперты Superjob опросили 500 руководителей, которые уже достигли карьерных вершин. Среди жертв, на которые ради этого пришлось пройти, они чаще всего называли ненормированный рабочий день (56%), нервное перенапряжение (50%), отказ от отдыха и развлечений (48%), долгую дорогу к месту работы (37%) и частые разлуки с семьей (35%).