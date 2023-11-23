В Крыму с начала года зафиксировали 20 случаев заболевания корью

В Крыму с начала 2023 года зафиксировано более 20 случаев заболевания корью. Об этом в прямом эфире заявила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Если до октября месяца мы говорили о единичных случаях, все они были завозные, то с конца октября до сегодняшнего дня у нас уже зарегистрировано за этот период восемь случаев кори. Это очень много для нашего полуострова»,— отметила госпожа Пеньковская.

В случае выявления очага заболевания в Крыму начинают прививать контактных лиц из числа не прошедших вакцинацию. Как правило, число таких людей бывает значительным, добавила Наталья Пеньковская. Если в коллективе есть очаг кори, в организации вводится карантин на 21 день. Так, в прошлом году в одной из крымских школ выявили очаг заболевания, из-за чего всех непривитых детей отправили на карантин. Госэкзамены ученики зараженной школы сдавали в дополнительный день.

Анастасия Донскова

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