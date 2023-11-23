Бывший советник мэра Челябинска снова встретит Новый год в СИЗО

Челябинский областной суд продлил срок заключения под стражу бывшему советнику главы регионального центра Петру Конареву, обвиняемому в получении взяток от владельцев нелегальных киосков (ч. 5, 6 ст. 290 УК РР). По решению суда он будет находиться в следственном изоляторе до 27 февраля 2024 года.

Аналогичное решение областной суд принял в отношении двух предполагаемых соучастников Петра Конарева – бывших заместителей директора муниципального учреждения «Городская среда» Вадима Левченко и Сергея Любимова. Они также обвиняются в получении взяток.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали бывшего советника мэра Челябинска Натальи Котовой в сентябре 2022 года. С тех пор он находится под стражей. По версии следствия, в 2019-2021 годы Петр Конарев вместе с руководителями муниципального учреждения «Городская среда», в том числе директором Александром Грезевым, брал через посредников деньги за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных киосков. Общая сумма взяток превышает 7 млн руб., по данным следствия. Бывший советник мэра вину не признает.

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