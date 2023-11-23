Из-за угрозы обрушения в отношении двух домов в Перми введен режим ЧС

В Перми с сегодняшнего дня введен режим чрезвычайной ситуации в отношении домов на ул. Карпинского, 56 и 58. Это вызвано ухудшением состояния конструкций дома и угрозой внезапного обрушения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В начале ноября оперативная группа по предупреждению чрезвычайных ситуаций Индустриального района при участии эксперта — доцента ПГНИУ Константина Южакова осмотрела дом на ул. Карпинского, 56. В ходе обследования были выявлены дефекты, снижающие несущую способность конструкций: наклонные сквозные трещины по всей высоте дома на наружных стенах, разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки карнизной части, многочисленные трещины в местах примыкания наружных и внутренних стен, значительные прогибы балок чердачных перекрытий. Также был осмотрен стоящий рядом нежилой аварийный дом на ул. Карпинского, 58. На данный момент здесь никто не проживает, однако его внезапное обрушение может представлять угрозу для прохожих.

По решению городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 23 ноября в отношении домов по ул. Карпинского, 56 и 58, вводится режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированных жителей разместят в пункте временного размещения на базе гостиницы «Профсоюзная». Также им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты. На сегодняшний день 12 жителям уже предоставлены жилые помещения в пункте временного размещения на ул. Народовольческой, 42.

В ближайшее время оба дома отключат от коммуникаций, доступ в них будет ограничен, по периметру будет организована охрана территории и установлено ограждение.