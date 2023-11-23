Екатеринбургские депутаты предложили ввести мораторий на строительство жилья

Депутаты Екатеринбургской городской думы предложили ввести мораторий на строительство жилья в уральской столице. Об этом заявил на заседании депутат Александр Колесников, сообщает «Комсомольская правда». (Трансляция заседания исчезла с канала Екатеринбургской городской думы на YouTube через некоторое время после его окончания. В пресс-службе думы сослались на технические неполадки).

Как рассказал глава Департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, в этом году в городе сдали 1,2 млн кв. м жилья, а за аналогичный период прошлого года этот показатель был меньше. По мнению депутатов, нельзя вводить в эксплуатацию жилье, если рядом нет школ и детсадов.

«Надо ввести мораторий на строительство, пока мы не подтянем социальную сферу. Мы чего гонимся за квадратными метрами? Дома стоят пустые и полупустые. Управляющие компании стреляются, потому что в квартирах никто не живет, долги за коммуналку растут. Надо взять и жестко поставить вопрос перед руководством города – остановите стройку»,— цитирует депутата Александра Колесникова издание.

Другой депутат — Михаил Вечкензин акцентировал свое внимание на строительстве жилья в отдаленных районах, где нет новых детских садов и школ. «Мы в год вводим в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Это ужас. В новых микрорайона строят детсады и школы, а про удаленку все забыли. С таким темпом застройки садиков и школ у нас отдаленные районы просто встанут»,— рассказал господин Вечкензин.

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