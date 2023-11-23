В декабре Rew Wings запускает авиарейсы из Казани в Кутаиси

С 3 декабря авиакомпания Red Wings открывает авиарейсы между Казанью и Кутаиси. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Самолеты будут летать дважды в неделю. Из Казани рейс будет отправляться по вторникам в 14:40 (прибытие в 18:45), а по воскресеньям — в 4:25 (8:40). В обратном направлении самолеты будут вылетать в 10:40 с посадкой в 13:00 по вторникам, а по воскресеньям — в 9:30 и 11:45 соответственно.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 тыс. руб.

"Ъ-Казань"