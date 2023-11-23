Расходы бюджета Кубани в 2024 году составят 519 млрд рублей

Депутаты Заксобрания Кубани приняли бюджет региона на 2024 и плановый период 2025–2026 годов. Общий объем доходов бюджета в следующем году превысит 455 млрд руб., расходов — 519 млрд руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета края на 2024 год ожидаются в объеме 377,7 млрд руб., что выше уточненного бюджетного назначения на 2023 год. Рост налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году заложен и в плановом периоде.

Бюджет Кубани сохранит социальную направленность, вместе с тем он сформирован и как бюджет развития. Несмотря на то что социальная часть бюджета в будущем году снизится с 70 до 60%, абсолютные расходы на соцсферу вырастут с 287 до 305 млрд руб. В эти объемы уже заложены все социальные выплаты и пособия. Оставшиеся 10% планируется направить на другие сферы, чтобы еще активнее дать толчок экономическому развитию Краснодарского края.

«Мы принимаем бюджет жизни, а не выживания. Мы имеем возможность смотреть далеко на перспективу и решать проблемные вопросы в муниципальных образованиях — модернизировать системы водоснабжения, водоотведения, коммунальные сети»,— подчеркнул председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Он также отметил, что в структуре налоговых и неналоговых доходов казны региона почти 60% всех поступлений дают НДФЛ и налог на прибыль организаций.

«Эти цифры свидетельствуют об устойчивом положении кубанской экономики. Несмотря на все попытки санкционного давления, наши базовые отрасли продолжают эффективно работать, создавая востребованную на внешнем и внутреннем рынках продукцию, пополняя бюджеты всех уровней»,— добавил спикер ЗСК.

Леонид Ломакин

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