Два уральских школьника прошли в полуфинал олимпиады «Умницы и умники»

Сразу два ученика из школ Свердловской области прошли в полуфинал всероссийской телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Эмпатия».

Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Эмпатия»

Съемки четвертьфинальных игр олимпиады прошли в телецентре «Останкино» в Москве с 16 по 18 ноября. Участие в них приняли шесть финалистов уральского регионального обора «Умницы и умники». Победу одержали Кирилл Епишенков из Екатеринбурга и Матвей Чигинцев из Каменска-Уральского. За участие в полуфинале также боролись Владислава Агафонова из Новоуральска, Данил Широковских и Кристина Ярославцева из Полевского и Надежда Зорина из Екатеринбурга. Ведущий Юрий Вяземский и организаторы отметили высокую подготовку участников.

«Волновался только в самом начале, когда еще не было понятно, как все будет проходить. Когда выступал на агоне перед Юрием Павловичем и ареопагом, страшно абсолютно не было. Даже создалась какая-то светлая уютная атмосфера, которая способствовала правильным ответам»,— поделился Матвей Чигинцев.

Кирилл Епишенков отметил, что, «когда входишь во вкус игры, то перестаешь чувствовать волнение»: «Остается лишь желание поднять руку и дать правильный ответ. Я отвечал на красной дорожке на вопросы про российскую Арктику, прошел в следующий этап, не допустив ни одной ошибки. За ответы с трибуны получил еще один орден и медаль».

Владислава Агафонова добавила, что участие в четвертьфинале стало дл нее возможность пообщаться с ровесниками из других регионов и подружиться с ними. «Такие умные, красивые и яркие ребята из разных уголков нашей огромной страны, с необычными для меня именами. Друг другу рассказывали о национальной кухне, традициях, учебе, да и просто о жизни. До слез было жаль расставаться».

Эфиры с участием уральских школьников выйдут на Первом канале в январе-феврале 2024 года. Тогда же победители полуфинала отправятся на съемки следующего раунда в Москву. Все расходы по поезде возьмет на себя благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова (является акционером корпорации «ВСМПО-Ависма»).

Выигрыш в телеолимпиаде обеспечит школьникам поступление в МГИМО без экзаменов. Участникам из Свердловской области фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова будет ежемесячно выплачивать специальную стипендию в размере 50 тыс. руб. Он также выплатит победителям регионального отбора гранты по 100 тыс. руб.

Напомним, до 26 ноября в области идет прием заявок на участие в новом региональном этапе олимпиады. Документы можно подать на сайте фонда «Золотое сечение» (https://ereg.zsfond.ru). Победители отборочного тура смогут принять участие в программе «Умницы и умники» в Москве.